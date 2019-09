Stadio: Milan-Inter, presto il progetto più idoneo per Milano e società

Milan e Inter hanno messo sul piatto un investimento di 1.2 miliardi e puntano a giocare la prima partita nel nuovo stadio nel 2024. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due club non sono rimasti insensibili all’intervento del sindaco Sala. Le milanesi hanno dato una lettura costruttiva delle parole del primo cittadino, condividendo la necessità di agire nella massima trasparenza. Proprio per questo rossoneri e nerazzurri contano di poter presto presentare a Sala, all’amministrazione comunale e alla città il progetto più idoneo per le esigenze di Milano e delle due società.