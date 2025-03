Stangata alla Lucchese, 6 punti di penalizzazione: come cambia la classifica del Girone B di Serie C

È arrivata la preventivabile notizia che ha comunque stravolto le classifiche del campionato di Serie C 2024-25, e più in generale tutta la Lega Pro: è stato infatti escluso dal torneo di terza serie il Taranto, ma, come da nota, il "TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C)".

Andiamo quindi a vedere come cambia la classifica del Girone B con la penalizzazione - piuttosto pesante - ricevuta dalla formazione toscana:

Virtus Entella 64, Ternana 60 (-2 punti), Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Rimini 40 (-2 punti), Pineto 42, Pontedera 36, Gubbio 34, Ascoli 33, Campobasso 33, Carpi 33, Perugia 32, Lucchese 25 (-6 punti), SPAL 25 (-3 punti), Legnago 22, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20.

Una penalizzazione che fa sprofondare la pantera rossonera nella zona playout, e fa al contempo prendere una boccata d'ossigeno al Perugia, che si porta quindi a +7 dalla zona che allo stato attuale porta agli spareggi salvezza. Ma questa sera prenderà il via la 30ª giornata della stagione, e tutto può ancora succedere.