Stasera Milan-Inter: negli ultimi tre derby di Milano è sempre stato realizzato un gol dal minuto 89 in avanti

Secondo quanto riferisce il sito della Lega Serie A, quello di stasera sarà il derby di Milano numero 243 tra tutte le competizioni: 81 successi rossoneri, 70 pareggi e 91 vittorie nerazzurre il bilancio. In particolare, dei 27 confronti disputati in Coppa Italia tra le due formazioni 10 li ha vinti il Milan e nove l’Inter (8N).

Negli ultimi tre derby di Milano è sempre stato realizzato un gol dal minuto 89 in avanti (due volte il Milan, una l’Inter). Solo una volta nella storia della stracittadina meneghina è stata segnata una rete dall’ultimo minuto dei tempi regolamentari in avanti per più confronti di fila: quattro tra novembre 2016 e dicembre 2017, quando il quarto match fu proprio in Coppa Italia (gol di Patrick Cutrone al 104’).