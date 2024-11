Stasera niente Fofana a San Siro: la mancata convocazione di Deschamps occasione per ricaricare le pile

Cercasi alternativa a Youssouf Fofana: questo è il mantra del Milan in vista del mercato invernale. Il francese, arrivato in estate dal Monaco per 20 milioni di euro più 5 di bonus, ha coperto finalmente una lacuna nella rosa milanista che durava dalle partenze di Kessie e Tonali. Fonseca non ci ha messo molto a puntare su di lui, rendendolo in questo inizio di stagione uno dei punti cardine della sua formazione.

Sono rarissime le occasioni in cui ha rifiatato: esigenza che inevitabilmente ha anche il francese, che a Cagliari prima della pausa per le Nazionali ha mostrato i primi segni di stanchezza. Questa sosta è arrivata al momento giusto, con il ct Deschamps che lo ha lasciato a casa preferendogli a centrocampo i vari Camavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot e Zaire-Emery.

Due settimane per recuperare le forze, in vista di un finale di 2024 con impegni importanti sia in campionato che in Champions. In attesa del rientro di Bennacer, previsto non prima di febbraio 2025, il Milan dovrà per forza trovare un sostituto che non lo faccia rimpiangere e consenta a Fofana di rifiatare. Il primo nome sulla lista - come riporta il Corriere dello Sport - è quello di Frendrup, centrocampista classe 2001 in forza al Genoa, dalla valutazione di 15 milioni di euro. Il club rossonero lo sta seguendo attentamente. Altra idea è Belahyane (2004) ma difficilmente lascerà Verona a gennaio.