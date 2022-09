"Stavamo bene insieme": i protagonisti del docufilm

Dal 13 al 16 ottobre 2022, è in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il docufilm prodotto da DAZN che celebra le notti rossonere della UEFA Champions League con protagonisti Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Il cuore del docufilm è l’emozionante reunion a San Siro, dove sei vecchi amici e compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi legati a tre momenti indimenticabili della storia del calcio, oggi impressi nella memoria di tutti i tifosi milanisti. È la narrazione epica di un ciclo durato cinque anni, dedicato alle tre finali di UEFA Champions League portate avanti da Carlo Ancelotti, che hanno visto il Milan trionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo Inzaghi. Insieme a loro, special guest del docufilm anche Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, Gianluigi Buffon e Adriano Galliani. Insieme, raccontano e ripercorrono nel dettaglio gli episodi che tutto il mondo sportivo conosce, regalando per la prima volta aneddoti nuovi, curiosità, ricordi ed emozioni: un punto di vista unico, condiviso da chi, quelle serate, le ha vissute da vero protagonista.

I PROTAGONISTI

ALESSANDRO NESTA

È nato a Roma il 19 marzo 1976. Ha giocato 10 stagioni al Milan, 326 partite totali. 10 gol segnati e innumerevoli evitati. Ha vinto 18 trofei con i club ed è Campione del mondo.

FILIPPO INZAGHI

È nato a Piacenza il 9 Agosto 1973. È stato Campione del mondo e vice-campione d’Europa con la Nazionale Italiana. Con il Milan ha giocato 300 partite, segnando 126 gol. In Champions League ha un record di 50 reti in 85 match (qualificazioni incluse).

GENNARO GATTUSO

È nato a Corigliano Calabro il 9 Gennaio 1978. Campione del mondo, è stato 13 anni al Milan, giocando 468 partite. In una partita è stato in campo 80 minuti con un crociato rotto.

ANDREA PIRLO

È nato a Flero il 19 Maggio 1979. Il Maestro è Campione del Mondo e ha giocato 10 stagioni al Milan: 401 partite e segnando 41 gol.

PAOLO MALDINI

È nato a Milano il 26 Giugno 1968 il calciatore con piu’ presenze nella storia del Milan, 902. È l’attuale direttore dell’area tecnica e in 25 anni ha vinto 26 trofei.

MASSIMO AMBROSINI

È nato a Pesaro il 29 Maggio 1977. È stato per 17 stagioni al Milan, collezionando 489 presenze. È stato capitano dal 2009 al 2013.