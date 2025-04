Stavolta voto molto positivo a Conceicao. La pagella: "Gli vanno riconosciuti i meriti di aver voluto cambiare il sistema di gioco"

vedi letture

Nelle pagelle di Udinese-Milan di Pietro Mazzara per MilanNews.it, si registra il voto 7 per Theo Hernandez:

"Ridisegna il Milan con il 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia e tutti i giocatori chiamati in causa sembrano avere nuovi stimoli. Aprire così l’Udinese, che aveva messo il pullman, non era semplice. Non sbaglia nulla e gli vanno riconosciuti i meriti di aver voluto cambiare il sistema di gioco.