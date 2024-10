Striscione criptico esposto dai tifosi dell'Udinese a San Siro. Maignan il possibile destinatario del messaggio

vedi letture

Nella serata di ieri, riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, i tifosi dell'Udinese hanno esposto nel settore ospiti un inquietante striscione il cui messaggio recitava: "Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo".

Questo è stato anticipato da un coro di insulti non replicabile riferito al portiere del Milan Mike Maignan, motivo per il quale si può credere che anche il messaggio dello striscione fosse rivolto al francese, che purtroppo l'anno scorso fu protagonista di cori discriminatori da parte dei tifosi friulani che lo costrinsero ad abbondare il campo.

Maignan è dunque come se fosse stato minacciato in qualche modo dai tifosi dell'Udinese, che a questo punto potremmo pronosticare non gli riserveranno un caloroso benvenuto ad Udinese verso metà marzo, quando il Milan tornerà ad essere ospite dei friulani al Bluenergy Stadium.