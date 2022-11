Stylsvig: "Dal 2019 abbiamo dato vita a un processo di innovazione e modernizzazione della società"

MilanNews.it

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, si è così espresso alla rivista Business People (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul cambio di passo con l'avvento di Elliott: "Abbiamo ereditato il club durante una delle fasi più complesse. Per quanto riguarda le performance fuori dal campo, con l'obiettivo di superare questa situazione è stato necessario implementare una chiara visione commerciale, che ci ha portato a operare per priorità, in modo specifico e dettagliato in ciascuna area di business. È ciò che stiamo continuando a fare per poter sfruttare tutto il potenziale di un brand globale e leggendario come AC Milan, che guarda al futuro. Puntiamo a coinvolgere sempre di più gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo e creare nuove opportunità di valore per i nostri partner. Per questo abbiamo dato vita a un processo di innovazione e modernizzazione della società, su cui stiamo puntando molto per coinvolgere i tifosi del futuro. I giovani tifosi di oggi, infatti, non si collegano al calcio nello stesso modo in cui lo facevamo noi. Le esperienze che richiedono sono molto diverse. Dalla moda, agli egames, passando da musica e nuovi social media, il brand Milan non solo deve essere presente ma guidare e settare nuovi trend".