Stylsvig: "E' motivo di grande orgoglio poter inserire il logo wefox sulla nostra iconica maglietta rossonera"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha commentato così l'accordo con wefox che è diventato il Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del club rossonero: "Siamo lieti di accogliere wefox nella nostra esclusiva famiglia di Premium Partner. È per noi motivo di grande orgoglio poter inserire il logo wefox sulla nostra iconica maglietta rossonera. Se il logo sarà indubbiamente la parte più visibile di questa partnership, ciò che in realtà vogliamo iniziare oggi è un percorso valoriale condiviso anche con tutti i nostri tifosi nel mondo".