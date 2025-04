Sudakov su De Zerbi: "Con lui ho iniziato a vedere il gioco in modo diverso. È ossessionato dai dettagli"

Intervistato in esclusiva dai colleghi di TMW, la stella dello Shakhtar Donetsk Georgiy Sudakov ha parlato del suo ex allenatore Roberto De Zerbi, uno dei nomi più caldi quando si parla della panchina del Milan per la prossima stagione.

Cosa ti ha lasciato De Zerbi?

"De Zerbi ha lasciato un segno enorme. È probabilmente l'allenatore che ha influenzato di più il mio modo di pensare al calcio. Con lui, ho iniziato a vedere il gioco in modo diverso: non solo correre in campo, ma capire perché facciamo certe cose, come posizionarci, come attrarre l'avversario, quando correre rischi e quando no. Mi ha insegnato a pensare. Un'altra cosa che mi ha colpito è stata la sua ossessione per i dettagli".

Per esempio?

"Poteva interrompere un allenamento per un singolo passaggio sbagliato: per spiegare, per dimostrare, per puntare alla perfezione. E allo stesso tempo, sosteneva e dava fiducia ai giovani giocatori. Credeva in me quando ero agli inizi, e questo ha significato molto".

Pensi che sia adatto ad un club anche più grande?

"Assolutamente sì. Ha già dimostrato al Brighton di poter costruire una squadra forte, anche senza giocatori di punta. E se gli si danno più risorse e giocatori di alto livello, penso che possa creare qualcosa di veramente grandioso. Il suo calcio è moderno, intelligente e audace. Soprattutto, sa come far crescere i giocatori. E questo è molto apprezzato oggi".