Super Calabria col Napoli, i tifosi a San Siro: “E’ cresciuto molto”

La bella prestazione di Davide Calabria contro il Napoli non è passata inosservata. Non era facile contenere Insigne eppure il terzino milanista ha disputato una partita molto attenta, proponendosi con vigore anche in fase offensiva. I tifosi al termine della gara hanno commentato la prestazione di Calabria e in tanti hanno sottolineato la “crescita tattica e di personalità” dell’esterno destro in questi mesi.