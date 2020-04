Super col Milan, ma la Nazionale lo snobba: Theo punta a Euro 2021

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio a Theo Hernandez, autentico punto di forza del Milan di Pioli. Il francese sta facendo grandi cose in Serie A con la maglia rossonera, ma la Nazionale continua a snobbarlo. Motivo? In passato ha fatto qualche errore, ma è ancora un ragazzo e da quando Maldini lo ha portato in Italia è esploso. Dopo aver conquistato il Milan, ora Theo ha un’altra grande sfida da vincere: prendersi un posto nella Nazionale francese. Lo slittamento dell’Europeo al 2021 potrebbe giocare a suo favore.