Super League, 11 club di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere sanzioni a Juventus, Inter e Milan

Come riportato dal sito di Repubblica, si fa durissimo lo scontro tra i club di Serie A e le tre squadre coinvolte nel progetto Super League, Juventus, Inter e Milan. La maggioranza delle società, infatti, ha inviato una lettera di poche righe al Presidente della Lega, Paolo Dal Pino, chiedendo sanzioni per bianconeri, nerazzurri e rossoneri. Le quadre in questione sono: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre a tirarsi fuori da ogni discorso sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Sembra chiaro che la vicenda non finirà senza un nulla di fatto.