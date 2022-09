Supercoppa Europea, la Uefa pensa a una strana Final Four negli Stati Uniti

MilanNews.it

La UEFA lavora da diversi mesi per ristrutturare le sue competizioni e renderle più attraenti e soprattutto redditizie. La scorsa stagione si è giocata la prima edizione della Conference League, la terza competizione europea, e lo scorso maggio è stato ufficializzato il nuovo format della Champions League, che partirà dalla stagione 2024/25. Non sono però le uniche novità che Ceferin ha in serbo: come riporta l'agenzia PA, potrebbero esserci stravolgimenti anche nella struttura della Supercoppa Europea, trofeo attualmente disputato tra le formazioni vincitrici della Champions e dell'Europa League. L'idea della UEFA è quella di estendere la partecipazione anche alla vincente della Conference League e aggiungere i campioni della MLS, con due semifinali e due finali da giocare in territorio americano. Una FInal Four spettacolare e completamente diversa dal solito trofeo assegnato in estate.