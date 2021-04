Superlega, la Gazzetta: "Senza big Serie A a 18 e due retrocessioni"

"Senza big Serie A a 18 e due retrocessioni", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In questo nuovo mondo che prevederebbe la Superlega occorrerebbe la riforma dei campionati. La Serie A, senza Milan, Inter e Juventus, non potrebbe restare a 17 squadre, e c'è chi dice che sarebbe giunto il momento di "dimagrire" a 18 club il format. Ma dopo l'assegnazione del pacchetto di diritti TV a DAZN sarebbe complicato fare digerire questa riduzione. Se Juve, Inter e Milan venissero estromesse, come sostituirle? Una ipotesi sarebbe il blocco delle retrocessioni e la promozione di tre dalla B. In un format a 18, invece, dato che dar corso al salto dalla B sarebbe obbligatorio, le retrocessioni potrebbero essere solo due. Questione delicata, con risvolti legati anche a sponsor e diritti tv.