Superlega, Reichart spiega il nuovo format: "No circolo elitario e un fair play finanziario più rigoroso"

MilanNews.it

Bernd Reichart è il manager tedesco, CEO di A22, società che gestisce e manda avanti l'idea della Superlega. Il dirigente ha parlato in una lunga intervista a L'Equipe illustrando quali saranno i cambiamenti nel nuovo format della Superlega che non ha intenzione di farsi da parte: "Un formato completamente diverso dalla prima versione, senza membri permanenti. Non sarà un circolo elitario chiuso ma una competizione aperta, basata sul merito, compatibile con i Campionati nazionali e giocata nelle finestre degli attuali tornei europei. Sarà gestito dai club e con un Fair Play Finanziario molto più rigoroso. Abbiamo bisogno di un torneo più attraente, che dia emozioni non solo da febbraio, per generare più attrazione e ricavi per tutti. La competizione di punta d’Europa, con tutti quei grandi club, è destinata a essere la più grande in termini di seguito ed entrate. Manteniamo l’idea che i club non potranno dedicare più del 55% del loro budget agli stipendi. Vogliamo anche vietare i giochi di prestigio di alcuni club con contratti di sponsorizzazione gonfiati. Il calcio può offrire più intrattenimento ai suoi tifosi e mettere in atto regole finanziarie che gli impediscano di spendere più di quanto genera".