Svezia, tra i convocati è presente Ibrahimovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Svezia ha comunicato ufficialmente la lista di convocati per la prossima sosta nazionali, durante la quale gli scandinavi affronteranno il match di semifinale dei Playoff Mondiali contro la Repubblica Ceca (24 marzo alle 20:45) e, in caso di vittoria, la Polonia in finale. Presente anche Zlatan Ibrahimovic del Milan, nonostante sarà costretto a saltare per squalifica il primo match.