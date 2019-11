Szczeszny-Juventus, rinnovo ai dettagli: possibile aumento faraonico per il polacco

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Wojchech Szczeszny è ai dettagli con la Juventus per il rinnovo del contratto. Secondo il quotidiano romano, il portiere andrebbe a percepire 7 milioni di euro fino al 2024. Ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato di un possibile futuro in bianconero per Donnarumma, ma un accordo del genere per il polacco andrebbe logicamente a chiudere le porte al classe '99 rossonero.