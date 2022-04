Tacchinardi: "L'abbraccio tra Pioli e Maldini mi è piaciuto molto a livello morale"

MilanNews.it

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche su un momento particolare di Lazio-Milan, vinta ieri sera allo scadere dai rossoneri: "L’abbraccio tra Pioli e Maldini mi è piaciuto molto proprio a livello di qualità morale. Se non avessero vinto ieri contro la Lazio, la corsa scudetto sarebbe diventata complicata per i rossoneri".