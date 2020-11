Tacchinardi su Ibra: "Conoscendolo, è andato via incazzato dopo la partita"

Presente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic che contro il Verona prima ha fallito un calcio di rigore e poi ha segnato il gol del definitivo 2-2: "Conoscendolo, è andato via incazzato dopo la partita. Non è bravo a calciare i rigori, ma li calcia perchè vuole prendersi la responsabilità. Dopo la gara ha comunque detto che il prossimo lo farà calciare a Kessie".