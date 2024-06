Tanganga si svincola dal Tottenham: in passato fu cercato dal Milan

Cercato nell'estate classe 2022 dal Milan, Japhet Tanganga nella prossima stagione non giocherà al Tottenham a fronte del mancato rinnovo del suo contratto. In un comunicato pubblicato sui propri canali social, infatti, gli Spurs hanno annunciato lo svincolo del difensore classe '99, che ha vissuto un'ultima stagione travagliata fra il fallimentare presto all'Augsburg e quello al Milwall, in Championship inglese, dove invece è riuscito a trovare un po' più di continuità collezionando 18 presenze in totale e 2 rete.

Oltre a quello di Tanganga, il Tottenham ha comunicato anche gli addii di Ryan Sessegno, Eric Dier ed Ivan Perisic.