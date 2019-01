Tanti auguri a Lucas Biglia che oggi compie 33 anni!

Per il regalo dovrà avere ancora un attimo di pazienza, arriverà quando tornerà in campo. Manca poco, il peggio è passato da tempo e adesso Biglia è ormai quasi pronto ad essere nuovamente a disposizione. Oggi, 30 gennaio, Lucas può sorridere, perché festeggia 33 anni. Un giorno speciale in un momento importante della stagione.

Un uomo-spogliatoio, un giocatore di esperienza e leadership che aveva iniziato bene il 2018/2019: 11 presenze e un contributo importante in occasione del momentaneo vantaggio a Empoli (6° giornata di Serie A). La squadra e Mister Gattuso hanno sentito molto la sua assenza e non vedono l'ora di riabbracciarlo in allenamento e in partita. Biglia ha voglia di rientrare per riprendere in mano gli ambiziosi obiettivi rossoneri, in primis la qualificazione in Champions League: tanti auguri Lucas!