Tardelli: "Con Leao in forma il Milan può puntare alla vittoria della Champions"

Ai microfoni de La Stampa, l'ex Campione del mondo Marco Tardelli ha parlato del passaggio del turno del Milan in Champions: "Contro il Tottenham di Conte non era certo facile, ma il Milan di Pioli non è andato là a difendersi o a gestire il risultato bensì a fare la partita. Se dovessi trovare una nota negativa, direi che è stata la fragilità di Leao in questo momento così importante. Con Leao in forma i rossoneri possono puntare alla vittoria finale, senza la sua energia la vedo difficile. Erano undici anni che il Milan non raggiungeva i quarti di finale nella Champions.