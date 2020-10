Tardelli: "L'Inter può puntare allo scudetto, ma Ibrahimovic può creare dei problemi"

Marco Tardelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale italiana: "Ha fatto vedere che c'è una rosa di giocatore che può far parte del gruppo. Credo che faccia un buon calcio, mi sembrano giocatori affezionati alla Nazionale e quindi sono fiducioso".

Può vincere l'Europeo?

"Tutti hanno la pretesa di vincere gli Europei, devono averla. Noi abbiamo una rosa importante, credo che manchi qualcosa davanti che forse Mancini dovrà correggere. Ma in difesa e a centrocampo siamo messi molto bene".

Cosa manca all'Inter per provare a superare l'egemonia della Juventus?

"Non manca niente. L'Inter credo abbia la rosa più importante del campionato. Il problema sarà come si potrà andare avanti in questa situazione e chi perdere più giocatori o meno. L'Inter è già penalizzata in questo momento ma credo che possa arrivare fino in fondo e puntare allo scudetto".

Rischia l'Inter contro il Milan?

"In partenza rischiano tutt'e due ma io credo che abbia qualcosina in più anche se il rientro di Ibrahimovic può creare dei problemi".

Che idea si è fatta di Pirlo?