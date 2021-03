Tecca: "Ibrahimovic e Calhanoglu sono braccio e mente di questo Milan"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Ibrahimovic e Calhanoglu: "Un momento magico, i numeri di Ibra sono straordinari, al di là dei gol. Ha portato 32 punti nelle 15 gare che ha giocato in campionato. Lo scudetto? C'è bisogno di un cedimento dell'Inter, ma Zlatan è un'arma straordinare per il Milan in questa stagione. Lui e Calhanoglu sono il braccio e la mente di questo Milan. Il turco è stato protagonista anche in Nazionale, quando è mancato si è spenta la luce nel Milan".