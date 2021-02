Tecca: "Il Milan è convalescente, deve dare una risposta contro la Roma"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento negativo dei rossoneri in vista della sfida contro la Roma: "Il Milan deve dare una risposta, è convalescente, in Europa League ha sofferto troppo. La Roma sta meglio soprattutto a livello fisico. Non bisogna essere troppo critici con i rossoneri, ma domani è un esame sicuramente più difficile per il Milan che per i giallorossi".