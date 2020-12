Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come il Milan sia già competitivo con questi effettivi: "Tra le tante cose positive operate da Pioli c'è stata anche la scoperta di Kalulu, così come il rilancio realizzativo di Rebic e Leao, il Milan sta bene così com'è. Dà tante garanzie anche come alternative, che alternative non sono".