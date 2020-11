Tecca: "Pobega uno dei ragazzi più in vista del campionato, è un centrocampista universale"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Tommaso Pobega, ragazzo finito in copertina dopo i due gol realizzati con l'Under 21: "E' un centrocampista di quelli universali, sa fare un po' tutto, va al tiro, recupera palloni in mezzo al campo, ha bagnato il suo esordio in Under 21 con una doppietta. E' uno dei ragazzi più in vista del nostro campionato".