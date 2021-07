Tecca: "Verratti o Locatelli contro il Belgio? Non darei troppa importanza agli 11 iniziali"

Massimo Tecca, dagli studi di Sky, ha parlato del centrocampo dell’Italia in vista della partita di stasera contro il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020. Tecca ha detto: “Mancini schiererà l’Italia che abbiamo sempre visto, ossia quella che costruisce gioco, perciò giocherà Verratti e non Locatelli insieme a Jorginho e Barella. Questi 3 – Verratti, Jorginho e Barella – sono i titolari. Ma comunque, non darei troppa importanza alla formazione titolare dato che c’è la possibilità di cambiare 5 persone in corse e di inserire elementi di qualità, sia a centrocampo che in attacco”.