Teotino: "Contro la Roma il Milan ha dimostrato un difetto di personalità come successo in tutti gli snodi di questa stagione"

Gianfranco Teotino, nel suo intervento in diretta a Sky Sport 24, parla della prestazione dei rossoneri di giovedì sera a San Siro contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che il Milan abbia dimostrato in questa partita un difetto complessivo di personalità che già era emerso in tutti gli snodi in questa stagione: la prima partita in Champions League con il Newcastle, la partita contro il PSG a Parigi, le partite contro Inter e Juventus… Il Milan le ha perse tutte queste partite e col Newcastle ha pareggiato, ma era una partita da vincere. Ho paura che manchi qualcosa al collettivo, non solo a Leao”.