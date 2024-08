Teotino: "Il Milan ha fatto il miglior mercato di tutte secondo me. Tra chi insegue l'Inter è la più avanti"

vedi letture

Gianfranco Teotino ha detto la sua sul mercato del Milan in diretta a Sky Sport. Ecco le sue parole. "Milan al livello dell'Inter? Magari no, ma con Fofana si avvicina sicuramente. Il Milan secondo me è la squadra che ha fatto il miglior mercato. Togliamo la questione Zirkzee, su cui è stata fatta comunque una scelta giusta a mio avviso, al Milan serviva un attaccante e l'ha preso, un centrale e l'ha preso, un terzino e l'ha preso, un centrocampista ed ecco Fofana. Meglio di così non so come poteva andare. Tra le inseguitrici dell'Inter, il Milan è senza dubbio la più avanti".

Ecco anche un parere su Morata: "Forse serviva un attaccante meno forte tecnicamente e più concreto in zona gol, Morata è uno che lega il gioco, viene fuori dall'area per giocare".