Teotino: "Leao deve fare l'ultimo scalino, io penso che non lo farà"

Gianfranco Teotino, nel suo intervento in diretta a Sky Sport 24, parla della prestazione di Rafa Leao giovedì sera a San Siro contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Il problema è che se non gioca Leao non gioca neanche il Milan. È di questo che certi tifosi che contestano molto Leao non si rendono conto. È vero che lui si accende e si spegne, è questo il motivo per cui a 24 anni non è ancora un crack ma un giocatore fantastico a cui manca ancora lo scalino più duro. E io penso che non lo farà, il giocatore è questo. Ha sprazzi alti e momenti di assoluta scomparsa dal campo. Purtroppo per il Milan è l’unico che fa la differenza. Quando lui si spegne è tutto il Milan che non va”.