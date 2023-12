Teotino su Maldini: "Comprendo la sua amarezza, mi auguro per il Milan che Cardinale avrà poi ragione"

vedi letture

Le parole a Repubblica di Paolo Maldini hanno sollevato un polverone di idee, analisi e commenti da parte dei tifosi e giornalisti. L'ex dirigente rossonero ha affrontato molti temi importanti, alcuni più delicati come quello relativo al licenziamento avvenuto nel finire della scorsa stagioni, e altri più "colorati" Come la vicenda relativa all'idea Leo Messi al Milan. E' intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giornalista e opinionista Gianfranco Teotino, che ha detto così la sua sulle recenti dichiarazioni di Paolo Maldini.

Le parole di Teotino a Sky: "Comprendo l'amarezza e il dispiacere di Paolo Maldini, non è stata un'intervista cattiva, ha detto il suo pensiero e secondo me sono situazioni collegate alla verità, forse il momento non è stato dei migliori, questo sì. Nelle società sportive è giusto che si possa cambiare quando idee e progetti non vanno di pari passo, infatti mi auguro per i tifosi milanisti che Cardinale possa alla fine avere ragione. Per il Milan, Maldini è stato tutto e rappresenta anche adesso un simbolo di questi colori, è normale che possa essere dispiaciuto e amareggiato per come è finita la sua avventura nel Milan, dopo lo scudetto vinto e con un percorso fatto bene in questi ultimi anni".