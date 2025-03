Terzo ko di fila per il Diavolo. Il Giornale: "Disastro Milan"

"Disastro Milan": Il Giornale apre così le sue pagine sportive questa mattina in merito alla sconfitta di ieri sera del Diavolo contro la Lazio. Si tratta del terzo ko di fila dei rossoneri che sono stati contestati durante tutto il match dai tifosi presenti a San Siro. Ora la squadra di Conceiçao è nona e quindi fuori da tutte le competizioni europee. L'approccio alla partita è stato inaccettabile, meglio la ripresa in cui con l'orgoglio il Milan ha pareggiato in inferiorità numerica, ma nel recupero il nuovo vantaggio biancoceleste con Pedro su rigore. Il Diavolo è in caduta libera e stra sprofondando sempre di più.

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T