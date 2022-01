The Economist - Meno minuti e meno passaggi: gli effetti del Long Covid sui calciatori

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta un interessante studio del The Economist, autorevole testata economica inglese, sul Long Covid e gli effetti particolari che sta provocando nel mondo del calcio professionistico. Attraverso lo studio di alcuni dati Opta sul 90% circa dei 257 casi positivi tra Serie A e Bundesliga, si è notato che i calciatori risultati positivi giocano in media meno minuti (-9%) e completano meno passaggi (-6%); i dati sono poi tornati alla normalità dopo circa 10 mesi dal contagio. Al momento, la ricerca sugli effetti del Long Covid è in corso, ma, fortunatamente, i giocatori non ne subiscono gli effetti se non a medio termine.