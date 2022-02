Theo, assist e sprint più veloce contro la Salernitana: i dati

Tra i pochi rossoneri a salvarsi dalla prestazione deludente che la squadra ha messo in campo all'Arechi ieri sera c'è Theo Hernandez. Il terzino francese ha subito spaccato il match con una progressione centrale che ha permesso l'inserimento di Messias; assist e gol del brasiliano, ma ha avuto il merito di rimanere in partita con costanza. Inoltre, anche ieri sera è stato il giocatore in campo ad aver toccato la velocità massima più alta: secondo i dati della Lega Serie A il terzino numero 19 è arrivato a 33,82 km/h in scatto.