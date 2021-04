In avvicinamento a Parma-Milan, sfida in programma sabato pomeriggio, si può guardare a dati e statistiche di Theo Hernandez contro i crociati. Il Parma è l'unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino del Milan contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d'andata).