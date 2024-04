Theo e Dumfries squalificati per aver, a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Due giornate di squalifica per Davide Calabria, una giornata di stop e diecimila euro di multa a Theo Hernandez e Denzel Dumfries, sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ai due milanisti e al nerazzurro espulsi per i parapiglia avvenuti nel finale del derby di ieri sera. In particolare, Calabria è stato punito "per aver colpito al volto, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria", mentre il suo collega di reparto rossonero e l'interista pagano entrambi "per avere, a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo". Il giudice ha poi squalificato per una giornata altri sette calciatori, che erano diffidati: Antonio Candreva (Salernitana), Armand Laurentie, Karol Linetty (Torino), Diego Llorente e Leandro Paredes (Roma), Andre Luvumbo (Cagliari) e Fikayo Tomori (Milan).

Quanto alle società, sono state inflitte ammende per lancio di fumogeni, petardi e oggetti vari in campo a Lecce (seimila euro), Napoli (tremila), Cagliari (duemila), Atalanta e Milan (1.500). (ANSA).