Theo Hernandez è il "Panini Player of the match" di Milan-Lecce. Tutti i MVP di questa stagione

Theo Hernandez ha vinto il premio "Panini Player of the match" di Milan-Lecce 3-0. Il francese ha segnato il gol del momentaneo 2-0 contro i salentini, eguagliando Paolo Maldini nel computo delle reti segnate con la maglia del Milan: 29.

Questo il giudizio assegnatogli da MilanNews: voto 7.5

il Lecce mette il pullman e intasa gli spazi. Lui cerca di partire con metri di distanza davanti a lui per attivare i cavalli del suo motore. Inizia la sua serata da protagonista con la punizione-assist per il gol di Morata e poi fa detonare la porta di Falcone con un sinistro spaventoso su assist di Leao. Al momento del cambio, standing ovation anche per lui e coro dalla Sud.

Questi i "Panini Player of the Match" delle prime 6 giornate:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez