Theo Hernandez ha fretta di rientrare, ma lo staff medico rossonero non vuole correre rischi

Theo Hernandez ha grande voglia di tornare in campo e punta a farlo già nella prima giornata di campionato contro l'Udinese, ma lo staff medico milanista, come riporta SportMediaset su Italia Uno, non vuole correre nessun rischio: per questo motivo, il francese potrebbe tornare a disposizione di Giampaolo per il secondo match di Serie A contro il Brescia.