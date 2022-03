Theo Hernandez nella Top 11 del Gran Galà del Calcio AIC. Il francese sugli obiettivi del Milan: "Dobbiamo continuare così per arrivare al massimo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez è stato inserito nella Top 11 del Gran Galà del Calcio AIC. Ecco le sue parole: "Sono molto felice, è un bel premio. Speriamo di riceverne tanti altri". In merito agli obiettivi suoi e del Milan in questa stagione, il terzino rossonero ha dichiarato: "Siamo in un buon momento, ora dobbiamo continuare così per arrivare al massimo".