Theo Hernandez: "Per me è un grande onore essere stato il capitano in queste ultime partite"

Nelle ultime partite, in assenza di Alessio Romagnoli e Davide Calabria, il capitano del Milan è stato Theo Hernandez. Anche di questo, il terzino rossonero, ha parlato ai microfoni del The Athletic dicendo: “Per me questo è un grande onore. Essere il capitano del Milan dopo aver lavorato così tanto ogni giorno per questo gruppo mi rende orgoglioso”.