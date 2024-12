Theo, il valore è calato di 10 milioni: dati mai così bassi dal 2021

Per il momento la stagione di Theo Hernandez è tutt'altro che memorabile. Anzi, il calciatore francese sta vivendo con ogni probabilità il momento più difficile della sua carriera in rossonero, come forse anche della sua carriera. La condizione fisica ma anche psicologica sembra essere distante da quella dei giorni migliori ma sarà cruciale per il Milan e il suo allenatore Paulo Fonseca recuperare al più presto uno dei propri giocatori chiave e riconosciuto universalmente tra i migliori del suo ruolo.

Intanto il valore di Theo Hernandez sta scendendo, come dimostrano i nuovi dati di Transfermarkt pubblicati dal sito lo scorso 18 dicembre: secondo quanto riportato oggi Hernandez vale 50 milioni di euro. Non è poco ma è un calo di 10 milioni rispetto alle stesse misurazioni fatte sei mesi fa a giugno. Inoltra il valore di Theo non scendeva così in basso dal 2021 quando a giugno si era attestato sui 50 milioni e a dicembre era sceso fino a 48 milioni.