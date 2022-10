Theo: "Quando sono arrivato al Milan non difendevo bene, ma ora sono migliorato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha rilasciato una intervista alla rivista Undici e si è così espresso sulla sua voglia di migliorare: "Quando sono arrivato al Milan non difendevo bene. Adesso sono migliorato, ma posso ancora migliorare di più: devo migliorare, in tante cose diverse. Migliorare con la Champions League? No, io cresco qui, in allenamento, tutti i giorni, lavorando, facendo quello che dice il Mister. Ho quasi 25 anni e devo continuare a lavorare, perché voglio crescere e migliorare ancora".