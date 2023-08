Thiaw a Milan Tv: "Abbiamo una grande squadra, possiamo lottare per le posizioni più alte"

Malick Thiaw è intervenuto nel pre partita di Bologna-Milan ai microfoni di Milan Tv. Le parole del centrale tedesco che questa sera partirà nell'undici titolare.

Come sta il Milan? "Io sto bene, la squadra sta bene. Siamo contenti che riparta la stagione: non vediamo l'ora"

Sul nuovo Milan: "Un sacco di nuovi giocatori sono arrivati, molti sono andati via. Ma credo che abbiamo avuto molto tempo per conoscerci: non siamo sempre stati perfetti ma abbiamo avuto una buona preseason. Abbiamo una grande squadra e possiamo lottare per le posizioni più alte"

Sul campionato: "In Italia è sempre difficile. Sappiamo che il Bologna è forte ma siamo forti anche noi: dobbiamo concentraci su noi stessi e fare del nostro meglio"