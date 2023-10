Thiaw a SportMediaset: "Siamo il Milan, siamo qui vincere. Da bambino sognavo di giocare queste partite"

In vista di Borussia Dortmund-Milan, Malick Thiaw ha parlato così ai microfoni di SportMediaset: "Io sono nato a Dusseldorf che è piuttosto vicina a Dortmund, ma non mai stato qui a vedere una partita perchè io sono un tifoso dello Schalke e quando sono venuto qui a giocare era il periodo in cui i tifosi non potevano entrare allo stadio, quindi sarà la prima volta che giocherò qui con lo stadio".

Sul muro giallo: "Mi auguro che io e miei compagni potremo essere il muro del Milan".

Sulla partita: "Ogni gara è importante e devi cercare sempre di fare del tuo meglio e di ottenere il massimo. E quando giochi per il Milan è chiaro che tu voglia vincere queste partite".

Sulla Champions League: "Da bambino sognavo di giocare queste partite, sono molto contento di poterlo fare. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere".

Su Reus: "E' un grande attaccante, quando ero nelle giovanili del Borussia Mönchengladbach a volte faceco il raccattapalle e lì ho avuto modo di vederlo, è un grande giocatore. Ma domani sarà uno come un altro e credo che abbiamo le qualità per poterlo fermare".