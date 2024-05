Thiaw: "Milan? Ho fatto la scelta giusta. Maldini mi ha dato consigli speciali"

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Malick Thiaw ha parlato anche di Paolo Maldini, ex dirigente rossonero che lo ha portato al Milan. Ecco le sue parole: "Ricevetti una telefonata dal mio manager che mi disse di fare una call con Maldini perché voleva parlarmi. Rimasi molto sorpreso in quel momento, nel sapere che c'era l'interesse del Milan. Poi tutto è andato avanti bene e ho fatto la scelta giusta.

Troppo poco un solo anno con Maldini come dirigente? Però abbastanza per trasmettermi consigli speciali, visto che si tratta di un grandissimo calciatore: quelli li tengo per me. Credo che lui sia stato uno dei migliori, se non il più bravo in assoluto, tra i difensori di tutti i tempi. Sono giovane e ho visto giocare poco Maldini, però ho guardato molti video. Ed è stato davvero un piacere potermi confrontare con lui per un anno qui al Milan. Un'opportunità che vale molto, per la mia carriera".