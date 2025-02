Thiaw-Pavlovic, la gerarchia sui centrali è definitiva. È diventata la coppia più utilizzata

Sergio Conceiçao ripropone la coppia di centrali Thiaw-Pavlovic per la terza partita consecutiva. Scelta che sembra quella definitiva per quel che riguarda il tecnico portoghese, che ha chiare le gerarchie in merito. L'accoppiata del tedesco col serbo diventa la più utilizzata, al pari di Thiaw-Gabbia che era la prediletta di Paulo Fonseca

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari - Milan 3-3 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 13ª giornata, Milan - Juventus 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 5ª giornata, Slovan Bratislava - Milan 2-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 (Thiaw - Gabbia)

Coppa Italia, Ottavi di finale, Milan - Sassuolo 6-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 15ª giornata, Atalanta - Milan 3-2 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 6ª giornata, Milan - Stella Rossa 2-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 16ª giornata, Milan - Genoa 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Seria A, 17ª giornata, Hellas Verona - Milan 0-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 18ª giornata, Milan - Roma 1-1 (Thiaw - Gabbia)

Supercoppa Italiana, semifinale, Juventus - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Supercoppa Italiana, finale, Inter - Milan 2-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 20ª giornata, Milan - Cagliari 1-1 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 19ª giornata, Como - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 21ª giornata, Juventus - Milan 2-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 7ª giornata, Milan - Girona 1-0 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 22ª giornata, Milan - Parma 3-2 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 8ª giornata, Dinamo Zagabria - Milan 2-1 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 23ª giornata, Milan - Inter 1-1 (Tomori - Pavlovic)

Coppa Italia, quarti di finale, Milan - Roma 3-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 (Tomori - Pavlovic)

Champions League, turno intermedio andata, Feyenoord - Milan 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, turno intermedio ritorno, Milan - Feyenoord 1-1 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 26ª giornata, Torino - Milan 2-1 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 9ª giornata, Bologna - Milan (Thiaw - Pavlovic)

Complessivamente questa è la frequenza d'impiego dei centrali

8 volte: Thiaw - Gabbia

8 volte: Thiaw - Pavlovic

7 volte: Tomori - Pavlovic

6 volte: Thiaw - Tomori

6 volte: Gabbia - Tomori

4 volte: Gabbia - Pavlovic