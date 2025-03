Thuram a casa, Deschamps: "Poteva restare ma non corro rischi inutili". Theo non si allena ma rimane

vedi letture

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League con la Croazia, ha parlato della decisione di rimandare a casa Marcus Thuram, costretto a convivere con dei problemi alla caviglia: "Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come fatto con Thuram, che sarebbe potuto restare con noi ma penso all'integrità fisica dei giocatori. Devo prendermi cura dei giocatori, questo è il mio pensiero. Il gruppo è qui con l'obiettivo di cercare la qualificazione, il che non va contro l'idea di gestire il minutaggio di ogni giocatore".

Theo Hernandez, che non si è allenato nè nella giornata di ieri nè in quella di oggi che ha svolto un allenamento a parte, invece rimane in ritiro con la Francia. Questo il commento di Deschamps in conferenza: "Upamecano svolgerà la sessione normalmente. Theo farà la prima parte individualmente, ma sta andando nella giusta direzione". A margine, va ricordato, che il Milan dopo la sosta avrà l'impegno di campionato nel weekend e subito dopo, il 2 aprile alle 21, la sfida contro l'Inter valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia.