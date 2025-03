Francia, Theo si allena a parte ma Deschamps è tranquillo: "Giusta direzione"

vedi letture

Nella giornata di domani, alle 20.45, la Francia dei milanisti Mike Maignan e Theo Hernandez sarà impegnata a Spalato per l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Croazia. Nella giornata di ieri i transalpini hanno effettuato l'ultimo allenamento a Clairefontaine prima della partenza per il paese balcanico: come riportato da L'Equipe erano assenti sia Theo Hernandez, per il problema al polpaccio rimediato nel primo tempo contro il Como, che Dayot Upamecano, a causa di un fastidio alla caviglia.

Oggi, poco dopo le 18, la squadra è scesa in campo per l'allenamento di rifinitura: Upamecano si è allenato con la squadra mentre Theo Hernandez ha cominciato l'allenamento a parte, con alcuni giri di campo, come riferisce la versione online del quotidiano sportivo francese. Ciononostante il Ct Didier Deschamps si è detto tranquillo sulla situazione in conferenza stampa prima dell'allenamento: "Upamecano svolgerà la sessione normalmente. Theo farà la prima parte individualmente, ma sta andando nella giusta direzione"